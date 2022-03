FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.03.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7460 (7480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3650 (4000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 570 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1250(1530) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 155 (220) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2900 (5450) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1680 (1610) P - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 700 (660) PENCE - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1830 (1810) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 920 (1118) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 4000 (3550)P - RBC RAISES RIGHTMOVE TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 630 (600) PENCE - UBS CUTS BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'BUY'



