FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RESTAURANT GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 70 (75) PENCE - BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 360 (300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 465 (405) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 3500 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2250 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 295 (370) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES VERSARIEN WITH 'BUY' - TARGET 35 PENCE - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1300 (1140) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3900 (4800) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 629 (682) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2250 (2330) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS B&M TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 600 (675) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 693 (680) PENCE - 'HOLD' - HSBC STARTS DELIVEROO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 140 PENCE - JEFFERIES CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 700 (1150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 600 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND CO TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - TARGET 455 PENCE - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 455 PENCE - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HOMESERVE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 830 (775) PENCE - JPMORGAN CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 710 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3390 (4380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5300 (5540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 280 (340) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 310 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7280 (7800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2830 (3580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS REDROW PRICE TARGET TO 710 (890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8400 (8900) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2800 (2850) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1700 (1910) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 260 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WISE PRICE TARGET TO 700 (950) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DRAX TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 930 (420) PENCE - MORGAN STANLEY STARTS INDIVIOR WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 930 PENCE - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 33 (36) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NEXT PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 7331 (8630) PENCE - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1450 (1350) PENCE - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 5200 (4200) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

