FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3100 (3840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VESUVIUS TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 375 (485) PENCE - BARCLAYS CUTS VESUVIUS TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 375 (485) PENCE - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS EXPERIAN TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3146 (4150) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1550 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BELLWAY TARGET TO 3421 (3415) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 210 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2475 (2498) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1065 (1086) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2028 (1936) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8200 (8300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREENCOAT UK WIND TO 'BUY' (HOLD) - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1500 (1410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1350 (1450) P - RBC CUTS LLOYDS TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 44 (45) PENCE - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 550 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9500 (9900) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de