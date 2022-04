E-Mobilitätsprodukte, wie der Fronius Wattpilot, werden bereits bei Go-e in Österreich gefertigt. Nun wollen die Unternehmen ihre Partnerschaft verstärken. Fronius beteiligt sich an dem Ladeinfrastrukturspezialisten Go-e. Beide Unternehmen wollen dadurch eine strategische Partnerschaft schaffen. Durch die Beteiligung bekommt das schnell wachsende Unternehmen Go-e einen erfahrenen Partner an die Seite. Dadurch will Fronius zu einem wichtigen Player in der Elektromobilität werden. Ziel ist eine Intensivierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...