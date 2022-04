FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.04.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LLOYDS TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 58 (64) PENCE - BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET TO 'EQUAL WEIGHT'(OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 220(260)P - BARCLAYS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 320 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 610 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 150 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 225 (250) P - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2850 (2450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1680 (1670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARETECH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 750 (660) PENCE - BERENBERG CUTS VODAFONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 145 (150) PENCE - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 742 (590) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 2000 (1725) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS NATIONAL GRID TARGET TO 1100 (1105) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES UTILITIES TO 'NEUTRAL'. CUTS CONSUMER STAPLES AUF 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 590 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6100 (5900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2100 (1925) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN REINITIATES BURBERRY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1900 PENCE - JPMORGAN STARTS DARKTRACE WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 400 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2600 (2900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BEAZLEY PRICE TARGET TO 500 (585) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1159 (1177) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LANCASHIRE TARGET TO 434 (514) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 710 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1935 (1964) PENCE - 'OVERWEIGHT'



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP TARGET TO 720 (725) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



