FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.04.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 190 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 1350 (1550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TARGET HEALTHCARE REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 120 (130) PENCE - BERENBERG CUTS TARGET HEALTHCARE REIT TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 120 (130) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 290 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE REINITIATES LSE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 9000 PENCE - JEFFERIES CUTS ENERGEAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1300 (1105) PENCE - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 160 (205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 570 (800) PENCE - JEFFERIES CUTS STHREE PRICE TARGET TO 430 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TI FLUIDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 195 (350) PENCE - JEFFERIES INITIATES IMPACT HEALTHCARE REIT WITH 'BUY' - TARGET 134 PENCE - JEFFERIES INITIATES TARGET HEALTHCARE REIT WITH 'HOLD' - TARGET 122 PENCE - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIVERSIFIED ENERGY PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 50 (30) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 680 (520) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 140 (118) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 750 (385) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 600 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 90 (65) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (10000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 42 (50) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2010 (2120) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1630 (1600) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

