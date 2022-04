FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.04.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RIO TINTO TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 4800 (4400) PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3400 (3150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1645 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 730 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 165 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (65) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 260 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 130 (216) PENCE - BOFA RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 360 (335) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SPECTRIS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3400 (2850) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2410 (2710) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2410 (2710) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2100 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS DECHRA PHARMACEUTICALS TARGET TO 3630 (4600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1410 (1520) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CVS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2110 (2370) PENCE - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 251 (225) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3500 (4000) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'OUTPERFORM'



