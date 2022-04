FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.04.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RATHBONE BROTHERS TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3420 (3750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 750 (640) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 148 (188) PENCE - BOFA RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 520 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1430 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 755 (815) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 510 (460) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS DELIVEROO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 130 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1900 (2300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2400 (3000) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1600 (1680) P - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 945 (850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3750 (4250) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RELX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2460 (2800) PENCE - HSBC RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 720 (685) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BREWIN DOLPHIN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 515 (350) PENCE - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 212 (207) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1100 (1205) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 320 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 271 (285) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 400 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1150 (925) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 715 (678) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1295 (1200) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de