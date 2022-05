FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.05.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 135 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 280 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 245 (225) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 790 (810) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 286 (317) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES PRICE TARGET TO 1160 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 319 (268) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8200 (8500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 39 (37) EUR - 'BUY' - GOLDMAN STARTS PETROFAC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - HSBC CUTS CENTRICA TO 'REDUCE' (HOLD) - JEFFERIES CUTS RATHBONES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2100 (1900) PENCE - JEFFERIES RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1775 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 405 (350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 435 (400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2100(2300)P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1870 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1194 (1159) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 310 (270) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES GREENCOAT RENEWABLES PRICE TARGET TO 1,50 (1,30) PENCE - OUTPERFORM - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 590 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2550 (2450) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de