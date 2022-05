FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.05.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2800 (3550) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 232 (224) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS DRAX GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 650 (600) P, - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1000 (1245) PENCE - 'OP' - CREDIT SUISSE CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 618 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 89 (97) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 75 (105) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 240 (315) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 560 (555) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VODAFONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 125 (150) PENCE - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 182 (177) PENCE - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 700 (735) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de