- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2750 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 365 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 575 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRP ADVISORY PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1200 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2800 (2520) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EXPERIAN TARGET TO 2918 (3300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3253 (4512) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARSHALLS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 629 (885) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 240 (275) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2545 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2290 (2950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 570 (720) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS TARGET TO 240 (250) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EUROMONEY PRICE TARGET TO 1080 (1060) PENCE - 'NEUTRAL'



