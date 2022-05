FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 780 (1030) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 4000 (4400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS FIRSTGROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 150 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS TESCO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 292 (321) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARKS & SPENCER TARGET TO 165 (185) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETS AT HOME TARGET TO 385 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5000 (8000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 770 (820) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 180 (203) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/CITIGROUP RAISES PAGEGROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 600 PENCE - UBS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 640 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 720 (835) PENCE - 'NEUTRAL'



