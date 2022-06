FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1615 (2125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1990 (2110) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS B&M PRICE TARGET TO 460 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 480 (560) PENCE - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 480 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 430 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2510 (2480) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 100 (140) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8400 (8800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS B,P, MARSH & PARTNERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 380 PENCE - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/LBBW RAISES BP PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'BUY' - RPT/LBBW RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

