FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.06.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 720 (735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5400 (5700) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 52 (58) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 340 (357) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 790 (755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 780 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY TO 'OVERWEIGHT'(EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 200(245) PENCE - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 33 (28) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASCENTIAL TARGET TO 360 (440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 160 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (216) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1070 (1060) PENCE - JPMORGAN CUTS INTERTEK TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 5300 (6000) PENCE - UBS CUTS PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

