FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 482 (782) PENCE - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 482 (782) PENCE - BERENBERG CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 195 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 654 (725) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ABRDN TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 150 (205) PENCE - CITIGROUP CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 135 (185) PENCE - CITIGROUP CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5450 (5650) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (51) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 260 (330) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SSE PRICE TARGET TO 1870 (1830) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 240 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 535 (544) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2415 (2925) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5010 (5435) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 9245 (9583) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 256 (276) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 482 (693) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 690 (820) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 182 (195) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PENSIONBEE PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2497 (2791) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 2055 (2100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 738 (749) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 30.80 (41.70) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1530 (1740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 153 (186) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1049 (1359) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1209 (1360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 318 (322) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 379 (371) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 79 (81) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1650 (2020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS DR. MARTENS TARGET TO 276 (452) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1590 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1020 (1070) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2142 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3400 (4400) PENCE - 'SELL'



