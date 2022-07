FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.07.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2903 (3462) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 112 (114) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 277 (306) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 22 (26) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 1000 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 20 (22) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 31 (33) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 4200 (6500) PENCE - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 450 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6500 (8000) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 12000 (14000) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 920 (990) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (7200) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1650 (2000) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 371 (319) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 330 (380) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2400 (2600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9800 (9500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 40 (59) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 770 (1060) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3060 (3110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 990 (975) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 470 (435) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WPP PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1010 (1000) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 441 (434) P - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1175 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BOFA CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (1700) PENCE



