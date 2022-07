FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.07.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5520 (6105) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13000 (10500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 600 (660) PENCE - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 13 (16) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1360 (1310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3490 (3240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1180 (1140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 120 (114) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1395 (1420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 459 (485) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3683 (4390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 770 (921) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 15 (30) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 672 (690) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 298 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 1179 (1330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TARGET HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 119 (122) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 269 (305) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 921 (1025) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1275 (1225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RESUMES IMPACT HEALTHCARE REIT WITH 'BUY' - TARGET 134 PENCE - ODDO BHF CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 420 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME TO 'SECTOR P,' (OP) - PRICE TARGET 96 (125)P - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1350) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 375 (475) P - RBC CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2100 (2750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 85 (105) P - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 485 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HAMMERSON TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 17 (32) PENCE - RBC CUTS IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 675 (950) P - RBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 260 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 120 (155) P - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 650 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8400 (8000) PENCE - 'BUY'



