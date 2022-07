FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 232 (269) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 290 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ILIKA PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTING TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 275 (220) PENCE - BERNSTEIN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 150 (280) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WISE PRICE TARGET TO 410 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD WETHERSPOON TARGET TO 735 (875) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (5100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1170 (1820) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (745) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5680 (7300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 350 (410) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 820 (900) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 640 (600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES CENTRICA ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO INTERIMS - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 120 (94) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS AVAST PRICE TARGET TO 515 (570) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS AVEVA GROUP TARGET TO 2700 (2775) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 835 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 175 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8800 (9500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1750 (1950) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 235 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de