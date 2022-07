FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 110 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1000 (3030) P - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1616 (1767) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES THG HOLDING WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 100 PENCE - BARCLAYS STARTS HALEON WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 348 PENCE - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 262 (277) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NAKED WINES PRICE TARGET TO 140 (690) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7375 (7700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 880 (1280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DELIVEROO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 140 (295) PENCE - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 930 (920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE STARTS HALEON WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 368 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'REDUCE' (BUY) - PRICE TARGET 800 (2100) PENCE - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1504) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DARKTRACE PRICE TARGET TO 570 (730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 230 (360) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3200 (3260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 346 (425) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS TINYBUILD PRICE TARGET TO 169 (209) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 100 (98) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 700 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 40 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES SEGRO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 81 (79) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TO 'UNDERPERFORM' - ODDO BHF STARTS VODAFONE WITH 'NEUTRAL' - RBC RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/ODDO BHF CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TO UNDERPERFORM (N) - PRICE TARGET 1150(1650)P - RPT/ODDO BHF STARTS VODAFONE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 140 PENCE - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2690 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1430 (1910) PENCE - 'NEUTRAL'



