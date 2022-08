FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.08.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 345 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 400 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 290 (450) PENCE - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 155 (430) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 56 (66) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 266 (262) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 97 (105) PENCE - CITIGROUP CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5222 (6314) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1590 (2000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1250 (1275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 900 (800) P - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 410 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2680 (2530) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2730 PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1015 (1040) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 172 (182) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 22 (29) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1243 (1442) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 965 (870) PENCE - MACQUARIE RAISES VIRGIN MONEY TO 'OUTPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1640 (1700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RPT/GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - SOCGEN CUTS KINGFISHER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 216 (271) PENCE - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 570 (540) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 116 (125) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1020 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (635) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3650 (3500) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de