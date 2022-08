FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMA TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1750 (2250) PENCE - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 690 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8100 (8000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS CONVATEC TO 'NEUTRAL' (BUY) - BOFA RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 255 (244) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 570 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 970 (860) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 7600 PENCE - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1480 (1460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC INT, TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 501 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 590 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1250 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 275 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7500 (7300) PENCE - 'BUY' - RPT/JEFFERIES CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1550 (1320) PENCE - SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 92 (90) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 315 (290) PENCE - 'BUY'



