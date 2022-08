In einem stationären Stromspeicher finden Batterien aus Elektroautos ein zweites Leben. Zwei Kommunen sollen das System testen. Ziel des Forschungsprojekst Fluxlicon ist es, einen skalierbaren Stromspeicher aus Second-Life-Batterien zu entwickeln. In einem Wettbewerb wurden nun acht Modell-Kommunen beziehungsweise -Landkreise in Deutschland ausgewählt. Diese sind: Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Schwäbisch Hall und Stadt Ulm in Baden-Württemberg, Wildpoldsried in Bayern, Hamburg (in Kooperation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...