FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.08.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 279 (292) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 420 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 191 (222) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2698 (2583) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 310 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FD TECHNOLOGIES TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1900 (1600) PENCE - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 840 (835) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 1625 (1525) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 35 (40) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 340 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE CUTS HALFORDS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (300) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de