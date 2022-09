FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES OCADO TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 775 (1500) PENCE - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1400 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS TREATT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 680 PENCE - CITIGROUP CUTS GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 410 (500) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 595 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 73 (72) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'UP' - HSBC CUTS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS PRICE TARGET TO 320 (365) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AVEVA GROUP TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES CUTS AJ BELL TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 220 (240) PENCE - JEFFERIES CUTS ASOS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 775 (2440) PENCE - JEFFERIES CUTS GSK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1475 (2100) PENCE - JPMORGAN RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 47 (42) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 260 (330) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY CUTS ITV TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 55 (65) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS WPP PRICE TARGET TO 690 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES GENUS TO 'BUY' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6800 (7000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5150 (4825) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 80 (92) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 837 (820) PENCE - 'HOLD'



- PEEL HUNT CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' (BUY)



