FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 310 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2500 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 685 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 90 (93) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 910 (840) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2785 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (1100) PENCE - BERENBERG CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 100 (185) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS INVESTEC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 540 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 550 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 410 (580) PENCE - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2570 (3350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 460 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 15 (20) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5600 (5800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 500 (650) PENCE - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1070 (1260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 275 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 113 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS THG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 50 (210) PENCE - GOLDMAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1880 (2000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2000 (1975) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 71 (79) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 530 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3050 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 310 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 620 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 17 (22) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 235 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 270 (360) PENCE - JPMORGAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1150 (1585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1075 (1300) PENCE - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 650 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1550 (1600) P - PANMURE CUTS ITM POWER TO 'HOLD' - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2590 (2690) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 106 (116) PENCE



