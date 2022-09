FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 900 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 110 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES OSB GROUP WITH 'BUY' - TARGET 750 PENCE - BERENBERG RAISES CLOSE BROTHERS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1250 (1100) PENCE - BERENBERG RAISES UNILEVER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4800 (4000) PENCE - BERENBERG REINITIATES VIRGIN MONEY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 170 PENCE - BERNSTEIN RAISES ASTON MARTIN TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 180 (460) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TARGET TO 1800 (1855) PENCE - 'OP' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 469 (535) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2182 (2415) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4539 (5010) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1253 (1395) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 420 (459) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 239 PENCE - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 307 (379) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3399 (3683) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 315 (335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1902 (2499) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 618 (768) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 1029 (1179) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 131 (153) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1046 (1312) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AVEVA GROUP TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3250 (1900) PENCE - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1000 (960) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 520 (530) PENCE - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 110 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 690 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5580 (5350) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RESUMES HUNTING WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 400 PENCE - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 880 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 18 (17) PENCE - 'SELL'



