FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.10.2022 - 11.00 am



- BERENBERG STARTS DECHRA PHARMACEUTICALS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2850 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MONEYSUPERMARKET TARGET TO 202 (208) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1550) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASCENTIAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 230 (360) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5700 (6200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RELX PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1140 (900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (65) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 470 (440) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 225 (329) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

