FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 610 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 115 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 35 (65) PENCE - BERENBERG CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 175 (260) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3950 (3780) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 637 (775) P - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 888 HOLDINGS TARGET TO 160 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1800 (1871) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (1220) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP TARGET TO 880 (1100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 601 (607) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITED UTILITIES TARGET TO 1000 (1080) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DIPLOMA PLC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2450 PENCE - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1130) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 320 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2360 (2570) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 920 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 100 (113) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS TRITAX BIG BOX WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 140 PENCE - JEFFERIES CUTS DARKTRACE PRICE TARGET TO 530 (615) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 120 (145) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 48 (77) PENCE - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 290 (265) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1650 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 40 (33) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 670 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 790 (710) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 480 (465) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES DIVERSIFIED ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 165 PENCE - JPMORGAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 3200 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 54 (59) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RENEWI TO 'HOLD' (BUY) - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 165 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SMITHS GROUP TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1600 (1500) P - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 275 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'OUTPERFORM'(SECTOR P,) - PRICE TARGET 330 PENCE - REDBURN STARTS ENTAIN WITH 'NEUTRAL' - RPT/PANMURE CUTS FULLER SMITH & TURNER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 360 (640) P



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de