Auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, ist WEEDRIQ ein Lernmodell (Neuronen-Netz), das genau vorhersieht, wie sich das Wasserpotenzial des Bodens in den nächsten sieben Tagen entwickeln wird. Das Modell wurde in Rahmen einer CIFRE Doktorarbeit in Zusammenarbeit mit der ULCO-Universität entwickelt und ist heute 100 % einsatzfähig. Bildquelle: Shutterstock.com Daten, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...