Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Freitag: "Unsere Reaktion wird davon abhängen, wie sich die Daten in den kommenden Monaten entwickeln." Wichtige Zitate "Wir sind abhängig von den Daten, die wir erhalten." "Es besteht ein sehr hohes Maß an Unsicherheit. "Die Geldpolitik muss sich auf diese neuen strukturellen ...

