Hier ist, was du am Freitag, den 14. Oktober wissen musst: Nach dem starken Rückgang am Donnerstag verharrt der US Dollar Index am frühen Freitag in einer Konsolidierungsphase nahe der 12,00er Marke. Trotz der stärker als erwartet ausgefallenen Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für September verzeichneten die wichtigsten Indizes an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...