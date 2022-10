Die Flash-Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Donnerstag um nur 856 Kontrakte gestiegen ist und damit den zweiten Tagesanstieg in Folge erreicht hat. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg deutlich an, jetzt um fast 109.000 Kontrakte. Gold sieht sich der nächsten Unterstützung bei 1.640 $ gegenüber Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...