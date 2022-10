Das Open Interest an den Rohöl-Futuresmärkten ist am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, und zwar um rund 9,2K Kontrakte, wie die CME Group vorläufig mitteilte. Das Volumen machte zwei aufeinanderfolgende Tagesanstiege wett und sank um fast 158.000 Kontrakte. WTI setzt den Abwärtstrend fort Der ordentliche Anstieg der WTI-Preise am Donnerstag ...

