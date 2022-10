FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 930 (960) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET TARGET TO 230 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 925 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 2080 (4020) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 109 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - CANACCORD INITIATES AO WORLD WITH 'SELL' - TARGET 31 PENCE - CANACCORD INITIATES ASOS WITH 'SELL' - TARGET 409 PENCE - CANACCORD INITIATES BOOHOO WITH 'HOLD' - TARGET 35 PENCE - CANACCORD INITIATES MOONPIG WITH 'BUY' - TARGET 232 PENCE - CANACCORD INITIATES ON THE BEACH GROUP WITH 'BUY' - TARGET 193 PENCE - CANACCORD INITIATES THG HOLDING WITH 'BUY' - TARGET 81 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1200 (1140) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 760 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PRICE TARGET INTERN, DISTR, SERVICES TO 120 (144) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1275 (1300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 326 (383) P - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 755 (745) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMACEUTICALS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3112 (2880) PENCE - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 903 (1118) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 500 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 497 (634) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 39 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 370 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES ANTOFAGASTA TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1220 PENCE - RBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3900 (3600) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



