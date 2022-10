FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8200 (8900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 485 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD WETHERSPOON TARGET TO 630 (735) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 90 (105) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 285 (330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARSTONS TARGET TO 44,40 (50,00) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MITCHELLS & BUTLERS PT TO 213 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 680 (770) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6750 (6900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 650 (570) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6800 (7000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 83 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 530 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de