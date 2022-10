Während Konjunktursorgen die Leitindizes europäischer Länder herunterschrauben, gewinnen alternative Anlagestrategien an Attraktivität.Bern - Die Zinsen der EZB steigen und Europa blickt einer drohenden Rezession ins Auge. Während Konjunktursorgen die Leitindizes europäischer Länder herunterschrauben, gewinnen alternative Anlagestrategien an Attraktivität. Der Merger & Acquisitions (M&A) Ansatz ist dabei eine beliebte Methode, in turbulenten Zeiten von Zinssätzen und dem Marktgeschehen weitgehend unabhängig zu bleiben.

