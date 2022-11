FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 675 (735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7000 (8100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2640 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 370 (470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1015 (990) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5000 (5520) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN TARGET TO 145 (180) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 170 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 403 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT REINITIATES TULLOW OIL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 80 PENCE - RBC RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1220 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'BUY'



