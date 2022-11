FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 790 (815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1500 (1530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 864 (915) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 645 (630) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 150 (110) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1860 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 155 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ITV PRICE TARGET TO 106 (118) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 800 (937) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 180 (220) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 161 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 850 (1120) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES UNITED UTILITIES TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - MORGAN STANLEY REINITIATES IAG WITH 'EQUAL-WEIGHT' - NUMIS CUTS POLAR CAPITAL TO 'HOLD' - RBC CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/EXANE BNP CUTS SAINSBURY TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 210 PENCE



