Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG STARTS BABCOCK INTERNATIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 425 PENCE - CITIGROUP CUTS ITM POWER TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2150 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1230 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS WATCHES OF SWITZERLAND WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1075 PENCE - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 240 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1150 PENCE - LIBERUM RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 20 (15) PENCE - LIBERUM RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 20 PENCE - PEEL HUNT CUTS PERSIMMON TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT INITIATES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING WITH 'ADD', TARGET 423 P - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 390 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1600 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN STARTS SEGRO PLC WITH 'BUY' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2360 (2925) PENCE - 'NEUTRAL'



