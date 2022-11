FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 700 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 390 (415) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS B&M PRICE TARGET TO 370 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 740 (735) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 295 PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS HIKMA PHARMA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1700 PENCE - HSBC CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1100 (1220) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 495 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 120 (530) PENCE - JEFFERIES CUTS ITM POWER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 105 (185) PENCE - JPMORGAN CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 320 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 425 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - LBBW RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (11500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 950 (1175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 125 (105) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13300 (12300) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES GSK PRICE TARGET TO 1630 (1600) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 683 (654) PENCE - 'BUY'



