Singapur (ots/PRNewswire) -Das Galaxis NFT Toolkit wurde bereits von Val Kilmer, Mike Tyson und Steve Aoki verwendetGalaxis.xyz (https://galaxis.xyz/#/), das NFT-Toolkit für die Schaffung dezentralisierter Communitys, hat heute offiziell eine nur auf Einladung zugängliche Beta-Version seiner neuen, hochmodernen Plattform eingeführt, die auch technisch nicht versierten Nutzern ermöglicht, dynamische, versorgungsorientierte NFTs zu entwerfen und zu erstellen und ihre Communitys in einer dank Token-Gating sicheren Umgebung zu verwalten.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie auf:https://www.multivu.com/players/uk/9116751-galaxis-launches-highly-accessible-nft-creation-platform/Galaxis ist ein codefreies, sofort einsatzbereites NFT-Toolkit, das die Beziehung zwischen einem Creator und seiner Community transformiert und verbessert, indem es NFTs mit einzigartigen Nützlichkeitsmerkmalen (https://galaxis.xyz/#/utility-traits), eigentümerspezifischen Vorteilen und interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten versorgt. Die ganzheitliche Open-Source-Lösung mit gebührenfreier Plattform* von Galaxis bietet eine im Wesentlichen unbegrenzte Suite an dezentralisierten Community-Tools, die es jedem ermöglichen, seine Zielgruppe zu vergrößern, einzubinden und zu monetarisieren."Wir freuen uns auf die fantastischen Communitys, die mit der Plattform aufgebaut werden", erklärte Andras Kristof, der Gründer von Galaxis, "und die kreative Art und Weise, wie die NFTs genutzt werden, um die Community einzubinden. Bereits jetzt nutzen mehrere Prominente die Plattform mit Erfolg, und wir gehen davon aus, dass es immer mehr geben wird, während das Projekt an Dynamik gewinnt."Galaxis hat zuvor mit Val Kilmer (https://www.kampkilmer.io/), Mike Tyson (https://nfttyson.com/) und Steve Aoki einige äußerst erfolgreiche, dynamische, versorgungsorientierte Projekte auf den Markt gebracht, die dieselbe Technologie nutzen, die jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Die Plattform eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für verschiedene Branchen, darunter Entertainer, Sportler, Prominente und ihre Fans, Kunstschaffende, Museen, Sammler und Mäzene; Start-ups und ihre Geldgeber; Sozialprojekte und ihre Unterstützer sowie Open-Source- und Open-Ecosystem-Projekte und ihre Nutzer.Galaxis hat sich mit einigen der renommiertesten Unternehmen im Blockchain-Bereich wie Chainlink (https://www.cryptowisser.com/news/galaxis-joins-the-chainlink-build-program/), Crossmint (https://www.crossmint.io/), Polygon (https://polygon.technology/) und Ethereum Name Service (https://ens.domains/) (ENS) zusammengeschlossen, um die Fähigkeiten der Plattform weiter zu stärken."Herzlichen Glückwunsch an Galaxis zur Einführung seiner NFT-Design-Plattform, die es jedem ermöglicht, NFTs einfach zu entwerfen und zu erstellen. Galaxis ist ein langjähriges Mitglied des Chainlink-Ökosystems und hat sich vor Kurzem dem BUILD-Programm von Chainlink angeschlossen, um die Einführung seiner neuen NFT-Plattform zu beschleunigen. Durch die native Integration von Chainlink VRF in seine neue NFT-Design-Plattform versetzt Galaxis Benutzer in die Lage, Zugang zu einem dauerhaft fairen Zufallszahlengenerator zu erhalten, um ansprechendere NFT-basierte Projekte und Erfahrungen zu schaffen", erklärte Sergey Nazarov, Mitbegründer von Chainlink.Das nur für Einladungen vorgesehene Beta-Programm wird für einen kurzen Zeitraum für ausgewählte Projekte durchgeführt. Für Projekte, die dem Beta-Programm beitreten möchten, ist noch Zeit, sich zu bewerben. Sie können dies über das Kontaktformular unter www.galaxis.xyz tun. Die Bewerbungsfrist endet am 1. Dezember 2022.Nehmen Sie an unserem Live-Event zum Beta-Launch am 1. Dezember 2022 um 8:00 Uhr PST / 11:00 Uhr EDT / 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr CET / 20:00 Uhr GST teil und lassen Sie sich von Galaxis-Gründer Andras Kristof inspirieren, der von Menschen und Projekten aus verschiedenen Branchen und Sektoren begleitet wird.*Netzwerk-Gasgebühren und kundenspezifische Entwicklungsanfragen sind nicht enthalten. Nur Beta-Launch.Informationen zu GalaxisDas Team von Galaxis ist seit 2013 im Krypto-Bereich und seit 2017 im NFT-Bereich tätig. Nach der Einführung von Ether Cards im Jahr 2021 brachte das Unternehmen NFT-Kollektionen für Prominente wie Mike Tyson, Steve Aoki und Val Kilmer auf den Markt und stellte auch Technologien für viele andere bekannte Projekte bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.galaxis.xyz.Medienkontakt: hello@galaxis.xyzFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1955111/Galaxis_NFT_Toolkit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1955112/Galaxis_black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/galaxis-bringt-leicht-zugangliche-nft-creation-platform-auf-den-markt-301687429.htmlPressekontakt:daniel@galaxis.xyz Daniel Vaczi +36301261618Original-Content von: Galaxis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093263/100899263