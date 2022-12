FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 625 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (5650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 360 (298) PENCE - BARCLAYS RAISES VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 75 (65) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HELICAL BAR PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6600 (6500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ASHMORE GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 200 (180) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 510 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 640 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 400 (360) PENCE - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 390 (320) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'UNDERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 2000 (2150) PENCE - JPMORGAN CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 270 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 97 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES SGS AND RS GROUP ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES VODAFONE ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN SETZT SGS UND RS GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5000 (4830) PENCE - 'OW' - RBC CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5450 (5150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (174) PENCE - 'NEUTRAL'



