Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Zinskater der turbulenten Vorwoche etwas verdaut. Auch dank eines besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklimas konnte der DAX +0,48% sich am Montag nach seinem jüngsten Rückfall klar stabilisieren. Am Nachmittag stand ein kleines Plus zu Buche.Zuletzt notierte der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent fester bei 13.944 Punkte. Damit rückt die psychologisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...