FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.01.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS AVEVA GROUP TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 3200 (2900) PENCE - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2175 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4400) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1690 (1390) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6700 (6800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2770 (2700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 150 (136) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 1240 (1290) PENCE - JEFFERIES CUTS CAPRICORN ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 270 (290) PENCE - JEFFERIES CUTS CVS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2060 (1970) PENCE - JEFFERIES CUTS DIVERSIFIED ENERGY PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1625 (1650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 27 (30) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 435 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 40 (48) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 2655 (2305) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de