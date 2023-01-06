FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.01.2023 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 485 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1085 (1035) PENCE - 'BUY' - CITI RAISES EUROPAEISCHE AKTIEN TO 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS NEXT PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 6100 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS NEXT PLC TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6100 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11800 (11000) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GSK PRICE TARGET TO 1510 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6100 (5700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 460 (415) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP STARTS EXPERIAN WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3200 PENCE - GOLDMAN CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 450 (606) PENCE - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 560 (490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6800 (6150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 225 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 290 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 950 (991) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3050 (2900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6000 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS DIAGEO TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3900 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12500 (12000) PENCE - EQUAL-WEIGHT - RPT/CITI RAISES EUROPEAN SHARES TO 'OVERWEIGHT'
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