FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS DEVOLVER DIGITAL PRICE TARGET TO 55 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 620 (2000) PENCE - BERENBERG CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 875 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 12800 (11400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS FERGUSON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 12000 (13000) PENCE - BOFA CUTS KAINOS GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1350 (1817) PENCE - BOFA CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 840 (1150) PENCE - BOFA CUTS WISE PRICE TARGET TO 873 (912) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SAGE GROUP TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 996 (662) PENCE - CANACCORD CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 922 (1483) PENCE - CITI CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 620 (2130) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 592 (637) P - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 7400 (8200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BUNZL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3060 (3300) PENCE - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 204 (222) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC REINITIATES CONVATEC WITH 'REDUCE' - HSBC REINITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'BUY' - HSBC STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 320 PENCE - JPMORGAN CUTS DELIVEROO TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 91 (94) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3900 (4100) P - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3230 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (58) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (530) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1120 (1150) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2950 (3100) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 640 (600) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de