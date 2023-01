FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1450 (1275) PENCE - BARCLAYS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'OW' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 90 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3250 (2720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 950 (825) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 5800 (4300) PENCE - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (2700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 185 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 340 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KAINOS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 6700 (4000) PENCE - BERENBERG STARTS FOCUSRITE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1100 PENCE - CANACCORD CUTS CAPRICORN ENERGY TO 'HOLD' - CANACCORD CUTS CAPRICORN ENERGY TO 'HOLD' ('SPECULATIVE BUY') - PT 260 (275) P. - CANACCORD CUTS HURRICANE ENERGY TO 'HOLD' - CANACCORD STARTS CLARKSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4040 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1750 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 830 (650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7200 (5400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3400 (3100) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 780 (935) PENCE - HSBC RAISES DIRECT LINE TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 170 (180) PENCE - JEFFERIES CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 175 (220) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1000 (1170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 185 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 400 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PEARSON TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 900 (925) PENCE - LIBERUM CUTS HALFORDS GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 120 (160) PENCE - NUMIS CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 1280 PENCE - PANMURE RAISES DECHRA PHARMACEUTICALS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3310 (3790) PENCE - PEEL HUNT CUTS HALFORDS GROUP TO 'ADD' (BUY) - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ASHTEAD TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 5250 (5450) PENCE - RBC CUTS EXPERIAN TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2500 (2900) PENCE - RBC CUTS RS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1000 (1250) PENCE - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4700 (4600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BEAZLEY PLC TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 646 (629) PENCE - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 194 (255) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1500 (1556) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2521 (2365) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 825 (799) PENCE - 'BUY'



