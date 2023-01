FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2110 (1835) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1310 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12600 (11800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1900) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 18 (20) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS SEGRO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 840 (850) PENCE - BOFA CUTS WHITBREAD TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 3100 (3300) PENCE - BOFA CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 470 (400) PENCE - BOFA RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 115 (140) P - BOFA RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 900 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6300 (5500) PENCE - BOFA RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 740 (640) PENCE - BOFA RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7400 (6900) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SAFESTORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1200 (1410) PENCE - BOFA RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 525(535) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WISE PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RES. RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 2000 (1990) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RES. RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 5730 (5520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RES. RAISES JD WETHERSPOON TARGET TO 640 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RESTAURANT GROUP TARGET TO 42 (47) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1892 (1800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GREGGS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2950 (1950) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARSTONS TARGET TO 50 (44,40) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 240 (213) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 608 (601) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WHITBREAD TARGET TO 3530 (3100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 810 (840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1325 (1375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 655 (635) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4850 (4500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 47 (54) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PETROFAC TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 70 (140) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 140 (275) PENCE - ODDO BHF CUTS WHITBREAD TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN CUTS BP TO 'NEUTRAL' - REDBURN CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 375 (330) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 825 (787) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stk

