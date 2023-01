FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 520 (585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 765 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ASOS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1650 (450) PENCE - BOFA RAISES BOOHOO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 75 (53) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 116 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RES, CUTS VIRGIN MONEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 220 (230) PENCE - JEFFERIES CUTS SECURE TRUST BANK PRICE TARGET TO 1420 (1820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES 3I INFRASTRUCTURE TO 'BUY' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3140 (2900) PENCE - ODDO BHF RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.50 (1.20) EUR - 'UNDERPERFORM' - PEEL HUNT CUTS HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' - PRICE TARGET 325 PENCE - RPT/JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TO 'UNDERPF' (HOLD) - PRICE TARGET 800 PENCE - SOCGEN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 49 (38) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12800 (13300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CREST NICHOLSON TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 210 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de