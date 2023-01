FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1507 (1549) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (141) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1580 (1750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1100 (1210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 32 (33) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 31 (37) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 543 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1100 (800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 19 (18) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 32 (27) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 4200 (3300) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 145 (183) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (116) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2180 (1600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2180 (1600) PENCE - GOLDMAN CUTS DR, MARTENS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 165 (330) PENCE - HSBC CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4651 (4554) PENCE - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 486 (452) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2554 (2458) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 313 (278) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1469 (1436) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 650 (592) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 135 (124) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 929 (829) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES PENDRAGON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 25 PENCE - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 230 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PAGEGROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 475 (610) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11300 (10500) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS SHELL TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1100 (820) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1240 (1300) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2550 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 690 (683) PENCE



